Специалисты компании МТС провели работы по модернизации телекоммуникационного оборудования в Колыванском районе.

Обновление инфраструктуры затронуло деревни Амба и Большой Оеш, а также села Вьюны, Кандаурово и Скала. Это позволило устранить зоны нестабильного сигнала и обеспечить покрытие на территориях, где ранее связь отсутствовала.

Улучшение качества связи обеспечит водителям бесперебойную работу навигаторов и доступ к картам. Пассажиры получат возможность использовать мобильный интернет для просмотра мультимедийного контента, чтения новостей и общения.

Директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов отметил, что компания продолжает развитие телеком-инфраструктуры на ключевых транспортных направлениях региона. Компания стремится повысить доступность онлайн-сервисов в поездках.

Ранее аналогичные работы по улучшению связи МТС провела на железнодорожных маршрутах из Новосибирска в направлениях Барнаула и Омска.