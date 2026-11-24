На улице Ленина в Новосибирске начали монтировать световой потолок и входную арку для площадок «Сибирского фестиваля новогодних арт-объектов». В мэрии предупредили, что рядом работают специалисты и техника, поэтому горожанам следует не заходить за ограждения и придерживаться открытых пешеходных маршрутов.

Подготовка к праздникам продолжится в других городских пространствах: на следующей неделе в Театральном сквере установят главную ёлку, а в середине декабря в Первомайском сквере планируют запустить светодиодный фонтан. Оформление улицы Ленина намерены завершить до 11 декабря.