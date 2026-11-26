В следующем году более 40% опрошенных ВТБ россиян не планируют менять свои привычки в накоплениях и расходах, а еще 38% намерены больше откладывать и меньше тратить. Какими инструментами сбережений воспользуются и на какие крупные покупки собираются потратиться россияне, выяснил* банк перед 17-м Инвестиционным форумом «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

Каждый третий респондент собирается в 2027 году направлять на укрепление «финансовой подушки» от 10 до 20% своих доходов, а каждый четвертый планирует откладывать 5-9% доходов. До трети поступлений намерены сберегать еще 15% респондентов, более трети – каждый десятый. Еще 10% опрошенных отметили, что им пока не удается формировать сбережения, а 5% планируют сберегать меньше и тратить больше.

Среди наиболее перспективных инструментов для сбережений россияне назвали накопительные счета (41%**) и вклады (40%). В первую пятерку также вошли недвижимость (24%), наличные (20%) и золото в слитках, монетах и на обезличенных металлических счетах (15%).

Вторую пятерку наиболее привлекательных инструментов составили: ПДС, ИИС и акции российских компаний — по 11%, облигации российских компаний — 10%, валюта и валютные вклады, а также накопительное и инвестиционное страхование жизни — по 6%.

Инвестициями на фондовом рынке занимается 41% опрошенных. Большинство из них в следующем году планируют либо сохранить текущий объем инвестиций (20%), либо увеличить его (14%). Еще четверть респондентов собираются начать инвестировать в 2027 году.

Россияне заранее планируют не только накопления и инвестиции, но и крупные траты. В топ планируемых больших расходов на следующий год вошли путешествия (40%**), ремонт (38%), покупка бытовой техники (33%) и мебели (27%), а также лечение (27%). Каждый четвертый респондент указал расходы на автомобиль, квартиру или дом. Также россияне в 2027 году собираются тратить на образование — свое или детей (13%), покупку загородного участка или дачи (10%) и торжественные мероприятия, включая свадьбы и юбилеи.

Большинство опрошенных планируют финансировать крупные покупки за счет накоплений (61%**) и зарплаты (52%). Часть респондентов рассчитывает на рассрочку (20%), помощь родственников (17%) или кредит (16%).

*Опрос прошел в ноябре 2026 г. среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет, живущих в крупных городах России.

**Можно было выбрать несколько вариантов ответа.