В Новосибирске стало светлее на 1-м Мочищенском шоссе: здесь построили новую линию наружного освещения — на участке от улицы Кедровой до Краснояровского шоссе. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев в своём канале в МАХ.

Специалисты установили 83 опоры со светодиодными светильниками, смонтировали два шкафа управления и проложили 2,9 километра линий электропередачи. Сейчас приёмку выполненных работ ведёт ГЦОДД.

Ранее новые светильники зажглись на улицах Татьяны Снежиной и Виталия Потылицына: там установили 59 опор со светодиодными светильниками и проложили почти два километра линий электропередачи. Кроме того, недавно завершилось устройство линии на улице Российской, где на протяжении 300 метров также появились новые опоры, воздушные линии и современные осветительные приборы.

Таким образом, светлее становится и на выездных магистралях, и в жилых кварталах города.

Как отметил мэр, улучшение видимости в тёмное время суток — ключевой фактор безопасности дорожного движения.

Освещённые улицы делают передвижение по Новосибирску комфортнее и для водителей, и для пешеходов.