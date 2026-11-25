В торговых точках Новосибирска начали продавать праздничную атрибутику к Новому году. Несмотря на то что до зимних праздников остаётся больше месяца, покупателям уже предлагают различные украшения для дома, ёлочный декор и небольшие тематические подарки.

Подготовка к Новому году для многих жителей начинается заранее. Одни выбирают игрушки для ёлки и гирлянды, другие подбирают детали для украшения квартиры или ищут сувениры для близких.

Ассортимент праздничных товаров позволяет оформить не только новогоднее дерево, но и другие части интерьера. Для создания уютной обстановки можно использовать декоративные фигурки, композиции, тематические аксессуары и украшения для праздничного стола.

Отдельное место занимают небольшие сувениры. Их можно приобрести в качестве самостоятельного подарка или дополнения к основному презенту для родственников, друзей и коллег.

Покупатели могут подобрать декор в разных стилях — от традиционных новогодних украшений до необычных интерьерных аксессуаров. С их помощью можно постепенно подготовить квартиру к празднику и создать соответствующее настроение ещё до наступления декабря.

Таким образом, новогодний ассортимент в магазинах Новосибирска начал появляться уже в последние дни ноября. Приобрести праздничные мелочи теперь можно заранее, не откладывая подготовку к Новому году на последние недели декабря.