Новогодние праздники не освобождают жителей Новосибирской области от соблюдения правил обращения с пиротехникой. Даже в ночь с 31 декабря на 1 января запуск фейерверка в неположенном месте может привести к административному наказанию. В частности, использование салютов с балконов и крыш жилых домов запрещено. Об этом рассказал адвокат Алексей Белоус.

Когда можно запускать фейерверки

В новогоднюю ночь в регионе предусмотрено послабление в действии закона о тишине. Жителям разрешается шумно праздновать с 22:00 31 декабря до 04:00 1 января. В этот промежуток времени ограничения на ночной шум не распространяются, в том числе на звуки пиротехники.

Однако после четырех часов утра праздничное исключение заканчивается. Нарушителям закона о тишине грозит штраф в размере 3 тысяч рублей. Если аналогичное нарушение совершено повторно, сумма взыскания увеличивается до 5 тысяч рублей.

Где запрещено использовать пиротехнику

Отдельные требования касаются пожарной безопасности. Как пояснил Алексей Белоус, бытовые фейерверки нельзя запускать внутри зданий и сооружений. Запрет распространяется на балконы, лоджии, крыши и выступающие части фасадов.

Кроме того, использование салютов недопустимо на пожароопасных и взрывоопасных объектах. Нельзя применять пиротехнику и при погодных условиях, которые не позволяют обеспечить безопасный запуск. Возраст человека, запускающего изделие, также должен соответствовать ограничениям, указанным производителем.

Какие штрафы предусмотрены за нарушение

Размер наказания зависит от последствий использования пиротехники. Согласно статье 20.4 КоАП РФ, за несоблюдение требований пожарной безопасности предусмотрены следующие санкции:

от 5 до 15 тысяч рублей или предупреждение — за обычное нарушение противопожарных правил;

от 10 до 20 тысяч рублей — если нарушение произошло во время действия особого противопожарного режима;

от 40 до 50 тысяч рублей — если запуск пиротехники привел к пожару, повреждению чужого имущества или причинению вреда здоровью легкой либо средней тяжести.

Таким образом, неудачный запуск салюта может обойтись нарушителю значительно дороже стоимости самой пиротехники.

Кто будет отвечать за последствия

Если из-за фейерверка пострадают люди или будет повреждено имущество, виновному придется компенсировать причиненный ущерб. В зависимости от обстоятельств происшествия также возможно привлечение к уголовной ответственности.

Адвокат обратил внимание, что праздничное послабление в законе о тишине не отменяет противопожарных требований. Поэтому запускать салют с балкона нельзя даже в новогоднюю ночь.

Перед использованием пиротехники новосибирцам также рекомендуют проверять действующие ограничения: местные власти могут вводить дополнительные запреты на запуск фейерверков в определенные дни и на отдельных территориях.