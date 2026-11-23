Подработка Дедом Морозом или Снегурочкой без официального оформления может привести к штрафам и доначислению налогов.

Адвокат Алексей Белоус предупредил в беседе с Сиб.фм, что регулярные платные поздравления детей считаются предпринимательской деятельностью. Чтобы работать легально, проще всего оформить самозанятость через приложение «Мой налог» — ставка составит всего 4% при работе с физлицами.

Также можно заключить договор с праздничным агентством или зарегистрировать ИП. В случае работы «в черную» грозит административный штраф до 2 тысяч рублей, а налоговая инспекция может доначислить НДФЛ (13–22%) и наложить штраф в размере 20–40% от неуплаченной суммы.

Кроме того, для официальной работы с детьми потребуется справка об отсутствии судимости. Разовые поздравления знакомых за благодарность санкциям не подлежат, но систематический заработок нужно обязательно декларировать.