Департамент по чрезвычайным ситуациям мэрии Новосибирска напомнил горожанам четкий алгоритм действий при возникновении пожара. Специалисты подчеркивают, что главный враг при возгорании — паника, поэтому в критической ситуации действовать необходимо максимально хладнокровно и четко.

При обнаружении признаков огня или задымления в первую очередь следует сообщить о происшествии в пожарную охрану по телефонам 101 или 112. Если возгорание произошло в торговом или бизнес-центре, нужно немедленно оповестить персонал или воспользоваться ручным извещателем — красной кнопкой под стеклом для запуска общей сигнализации.

На начальной стадии небольшой очаг можно попытаться ликвидировать самостоятельно с помощью огнетушителя. Если это не удается, необходимо как можно быстрее покинуть здание. При эвакуации важно закрывать за собой двери, но не запирать их на ключ, чтобы не препятствовать проходу людей.

Особую опасность для жизни представляет дым. Попадая в задымленное помещение, органы дыхания нужно защитить влажной тканью — шарфом, свитером или шапкой. Передвигаться следует пригнувшись или ползком, поскольку у самого пола сохраняется воздушная прослойка, пригодная для дыхания.

Выходить из здания необходимо по незадымленным лестничным клеткам. Двери на путях эвакуации оборудованы системой «антипаника» — широкими планками, которые легко открываются нажатием. Если основной выход заблокирован, нужно сориентироваться по плану и направиться к альтернативному.