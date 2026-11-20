Мошенники чаще всего обманывают пенсионеров, притворяясь сотрудниками поликлиник, соцслужб и управляющих компаний, рассказали РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД. Под предлогами проверки данных ОМС, перерасчёта пенсии, праздничных выплат или долга за коммуналку они выманивают деньги.

Самые популярные схемы: звонки с предложением «праздничных» выплат, требования срочно оплатить «задолженность», просьбы продиктовать код из СМС для замены ключа от домофона. Часто действуют по цепочке: сначала собирают данные под видом работника поликлиники, потом звонят «силовики» и угрожают.

В ходу и фишинговые сообщения от «маркетплейсов», и звонки от лица банка с предложением перевести деньги на «безопасный счёт». А ещё пожилым сообщают, что родственник попал в беду, и просят срочно перевести деньги, добавили в полиции.