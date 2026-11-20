Списать все долги за ЖКХ можно только через процедуру банкротства, заявил URA.RU юрист Вячеслав Курилин. Он объяснил, что если в квартире долевая собственность и счета разделены, каждый собственник отвечает только за свои платежи. А если счёт общий, то все собственники считаются солидарными должниками.

Курилин привёл пример: по квартире есть долг 100 тысяч рублей. Один собственник прошёл банкротство, и с него долг списан. Но остальные собственники обязаны заплатить долг полностью — не по своей доле, а всю сумму.

При банкротстве списываются все долги за ЖКУ — и недавние, и многолетние. Но есть важный нюанс: списать можно только долг, который возник до дня подачи заявления о банкротстве, уточнил юрист.