Работодатель обязан выплатить 13-ю зарплату, если это условие прописано в коллективном договоре или внутренних правилах компании, сообщила РИА Новости руководитель правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.

По ее словам, такая выплата является стимулирующей и начисляется по итогам года при выполнении сотрудником всех необходимых требований.

Если же в документах организации этот бонус не закреплен, то работодатель вправе не платить его, так как Трудовой кодекс оставляет вопросы премирования на усмотрение самого предприятия.