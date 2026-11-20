Отдавать свою банковскую карту или доступ к мобильному банку другому человеку за деньги — небезопасно. Адвокат Денис Спицын рассказал NEWS.ru, что за это можно получить до трёх лет тюрьмы.

Мошенники пишут в мессенджерах студентам, пенсионерам и подросткам предложения вроде «сдашь карту — получишь 5 тысяч» или «принимай переводы и отправляй дальше, получишь процент». Многие думают, что это лёгкий заработок, но на самом деле через такие карты выводят украденные у людей деньги.

С 5 июля 2025 года за передачу карты или доступа к банку третьему лицу наступает ответственность по ст. 187 УК РФ. Но проблемы на этом не заканчиваются: банк заблокирует карты и онлайн-доступ, а сведения о счёте попадут в базу Центробанка о мошеннических операциях — после этого будет сложно открыть счёт или пользоваться приложением в любом банке. Кроме того, с владельца карты могут взыскать деньги, которые прошли через его счёт, добавил Спицын.