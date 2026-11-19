Внедрение цифрового рубля в России начнется с государственных закупок, где прозрачность контрактов позволит безопасно протестировать новую систему, пишет Сиб.фм.

По словам адвоката Алексея Белоуса, социальные выплаты и пенсии подключат к платформе в самую последнюю очередь. С января 2026 года федеральные расходы в цифровой валюте уже не ограничены специальными перечнями, а для региональных бюджетов соответствующие нормы заработают с июля 2027 года.

Следующими этапами станут программы господдержки бизнеса и добровольные зарплатные проекты. Переход на цифровой рубль для пенсий и пособий будет зависеть от готовности инфраструктуры и сохранения у граждан права выбора привычных способов получения денег.