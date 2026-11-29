Сенатор Артём Шейкин предупредил, что мошенники могут вовлекать подростков в отмывание денег под видом лёгкого заработка, пишут РИА Новости.

Насторожить должны предложения использовать личную карту для чужих платежей, просьбы срочно что-то сделать, провести тестовый перевод, скрывать общение от взрослых или дать доступ к мобильному банку.

Родителям советуют следить за финансами детей: если у ребёнка внезапно появились крупные суммы или дорогие покупки без понятного источника, стоит спокойно поговорить и узнать, что за «работа» ему предложена.