Штрафа за новогодние украшения на окнах подъезда законом не предусмотрено, пояснил Сиб.фм адвокат Алексей Белоус. Управляющие компании и ТСЖ не могут самостоятельно назначать административные взыскания, однако окна в подъезде относятся к общему имуществу. Поэтому жильцов могут попросить снять декор, размещённый без согласования с соседями или управляющей организацией.

Ответственность возможна, если украшения повредили стекло: собственники вправе потребовать возместить ущерб, а при порче имущества могут применяться предусмотренные законом санкции. Адвокат советует украшать окна в подъезде только с согласия соседей и аккуратно снимать декор.