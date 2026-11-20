Центробанк утвердил новые правила работы с банковскими картами, которые вступят в силу в ближайшие годы.

К 1 сентября 2027 года все кредитные организации обязаны передать данные в единую систему учета (ЕСУПК), что позволит отслеживать количество карт на одного человека. Если их число превысит 20 штук, в выдаче новых откажут, хотя уже действующие продолжат работать без ограничений.

С июля 2028 года банки получат право блокировать дистанционное обслуживание и онлайн-переводы клиентам, не предоставившим свой ИНН. Если данные не обновятся в течение полугода, доступ к счетам через интернет и банкоматы будет закрыт, но сами счета останутся активными.

Эти меры направлены на борьбу с мошенничеством и использованием подставных лиц, однако могут создать неудобства для людей с несколькими счетами или недавно сменивших паспортные данные.