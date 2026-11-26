Период ухода за ребёнком может повлиять на размер пенсии, рассказала «Газете.Ru» финансовый эксперт Оксана Иванова. Она советует за пять лет до выхода на пенсию проверить, учтены ли стаж, пенсионные баллы и все периоды работы, особенно до 2002 года.

Если в сведениях не хватает стажа, подтвердить его могут трудовая книжка, договоры, приказы или справки о заработке. Документы закрытого предприятия можно запросить у правопреемника или в архиве. По словам эксперта, в 2026 году 5,4 дополнительных пенсионных балла соответствуют примерно 847 рублям к расчётной ежемесячной выплате.