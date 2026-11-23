Наиболее перспективным сокращённый график может стать для IT, финансов, образования и креативных индустрий. В производстве, торговле и транспорте его внедрение потребует дополнительных работников и расходов.

Среди преимуществ эксперт выделяет снижение стресса, улучшение качества жизни и возможность уделять больше времени обучению. При грамотной организации труда производительность может вырасти на 15–25%.

Однако без пересмотра рабочих процессов сокращение часов способно привести к перегрузкам, ошибкам и выгоранию. Кроме того, работодателям придётся решать вопрос сохранения зарплат и автоматизации.

Юлия Масалова считает, что повсеместный переход на шестичасовой день пока преждевременен. Для подготовки экономики к таким изменениям может потребоваться от пяти до семи лет. Начинать эксперимент, по её мнению, стоит с отраслей, где важнее результат работы, а не количество проведённых на рабочем месте часов.