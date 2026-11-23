Как пояснил юрист, лестничные площадки и коридоры относятся к общему имуществу многоквартирного дома. Поэтому размещать там елки, гирлянды и другие декорации без согласования с собственниками нельзя. Если соседи обратятся с жалобой, управляющая компания или ТСЖ вправе потребовать убрать украшения.

При этом сам по себе праздничный декор не запрещён. Нарушением могут стать загромождённые проходы, перекрытые пути эвакуации и использование потенциально опасных электрических устройств. Особую осторожность следует проявлять с гирляндами и легковоспламеняющимися материалами.

По действующей статье 20.4 КоАП РФ гражданам грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Для должностных лиц предусмотрены санкции, а управляющие организации могут заплатить от 300 до 400 тысяч рублей.

Если из-за праздничного оформления произойдёт пожар, будет повреждено чужое имущество или пострадают люди, штраф для виновных граждан может достигнуть 50 тысяч рублей. При гибели человека возможна уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, 17 ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении противопожарных штрафов. Для граждан предлагается установить диапазон от 10 до 30 тысяч рублей. В случае окончательного принятия изменения вступят в силу через 90 дней после официального опубликования закона.

Чтобы избежать конфликтов и санкций, адвокат советует заранее получить согласие жильцов и управляющей организации. Для оформления лучше выбирать безопасные материалы, использовать исправные сертифицированные гирлянды и обязательно оставлять свободными лестницы, коридоры и эвакуационные выходы.