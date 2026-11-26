В 2027 году в России планируют увеличить размеры больничных, декретных и других социальных выплат. О предстоящих изменениях рассказал председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

Сумма пособия по временной нетрудоспособности будет рассчитываться с учётом продолжительности страхового стажа. Для работников, которые трудятся более восьми лет, максимальная выплата за месяц может составить 239 тысяч рублей. При стаже от пяти до восьми лет предельная сумма достигнет примерно 191 тысячи рублей, а при стаже менее пяти лет — 143,4 тысячи рублей.

Изменения коснутся и семей с детьми. Максимальный размер пособия по беременности и родам превысит 1,1 млн рублей. Ежемесячная выплата по уходу за ребёнком до достижения им полутора лет может составить до 95,5 тысячи рублей.

Кроме того, в 2027 году предусмотрено повышение пенсий в два этапа: с 1 февраля — на 6,8%, а с 1 апреля — ещё на 3,3%.

На поддержку семей с детьми в следующем году планируют направить 2,2 трлн рублей.