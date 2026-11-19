Заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров предупредил в беседе с ТАСС о новой схеме мошенников, которые под видом начинающих фотографов крадут личные данные граждан в преддверии Нового года.

Злоумышленники размещают в соцсетях объявления о недорогих фотосессиях для пополнения портфолио, а после согласия жертвы присылают ссылку для внесения предоплаты в 3–5 тысяч рублей.

Переход по ней приводит к установке вредоносного ПО и хищению банковских реквизитов, после чего «фотограф» исчезает, оставляя клиента без съемки и с украденными средствами.