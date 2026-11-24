Старый номер телефона — это ключ ко всем вашим аккаунтам, от банков до «Госуслуг». Мошенники могут знать о вас многое из утечек данных и использовать эту информацию для обмана.

Депутат Борис Чернышов в беседе с «Газетой.Ru». советует регулярно проверять, к каким сервисам привязан ваш номер, и отключать ненужные. Никогда не сообщайте никому приходящие СМС-коды, даже если звонят якобы из банка.

А перед сменой номера обязательно отвяжите его от всех важных приложений, иначе через 60 дней он достанется новому владельцу, который сможет получить доступ к вашим данным.