Эксперт Мария Яшенкова в беседе с NEWS.ru посоветовала россиянам бороться с динамическим ценообразованием, сравнивая стоимость товаров на разных устройствах с авторизацией и без, а также очищая историю браузера.

Чтобы спровоцировать сервис на предоставление скидки, можно оставить товар в корзине на несколько дней или ограничить приложениям доступ к геолокации.

Такая практика адаптации цен под спрос уже укоренилась не только в маркетплейсах и авиабилетах, но и в такси, гостиницах, онлайн-аптеках и даже обычном ретейле, поэтому при подозрении на необоснованное завышение цены стоит обращаться в ФАС.