Мошенники придумали новую схему обмана, связанную с предстоящим Днём матери. Злоумышленники используют тему детских праздничных выступлений, чтобы получить доступ к личной информации россиян.

По данным РИА Новости со ссылкой на материалы МВД, потенциальным жертвам отправляют сообщения со ссылкой на якобы видеозапись выступления их ребёнка. Однако вместо ролика открывается поддельный сайт, оформленный под портал «Госуслуги». Для просмотра видео пользователю предлагают указать личные данные.

После этого с человеком связывается неизвестный, который представляется сотрудником «Госуслуг» и сообщает, что его аккаунт якобы взломали.