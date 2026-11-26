В преддверии Дня матери мошенники активизируют схемы обмана, связанные с праздничными покупками и поздравлениями. Злоумышленники создают фальшивые сайты кафе и ресторанов, рассылают предложения о подарочных сертификатах и уведомления о доставке товаров. О новых способах мошенничества сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя комиссии Общественной палаты России Евгения Машарова.

Один из распространённых сценариев связан с бронированием столиков. Жертвам предлагают оплатить резерв через специальную ссылку, перечислив от 3 до 5 тысяч рублей. После перевода денег выясняется, что никакой брони не существует, а средства попадают к мошенникам.

Другой вариант обмана — сообщения о подарочной карте, якобы выпущенной на имя получателя для покупок на маркетплейсе. Для её активации предлагают перейти на сайт, который копирует страницу настоящего интернет-магазина. Таким образом злоумышленники пытаются получить личные данные пользователей.

Кроме того, мошенники могут представляться сотрудниками службы доставки. Под предлогом подтверждения заказа или уточнения информации они просят продиктовать код из сообщения. Если человек выполняет просьбу, преступники могут получить доступ к его учётной записи на портале «Госуслуги».

День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября. В 2026 году праздник выпадает на 29 ноября.