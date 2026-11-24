Мошенники используют рекламу приложений с искусственным интеллектом для обработки фото, чтобы похищать деньги у пользователей, передает ТАСС.

Злоумышленники распространяют в соцсетях ссылки на вредоносные программы с расширением .apk, обещая быстрые и качественные эффекты для снимков. После установки такого ПО и перезагрузки смартфона хакеры получают полный удаленный доступ к устройству и выводят средства со счетов жертвы.

МВД России настоятельно рекомендует скачивать приложения только из официальных магазинов, чтобы избежать потери контроля над гаджетом и сбережениями.