Общественное движение «Защитник» приглашает новосибирцев на бесплатный показ фильма Элема Климова «Иди и смотри». Картина о трагедии оккупированной фашистами Белоруссии выйдет на большом экране во вторник, 24 ноября, в 16:00 в пятом зале центра культуры и отдыха «Победа» (18+).

Интерес к фильму вновь вырос после обсуждения в соцсетях и СМИ клипа Егора Крида, где использовали изображение главного героя.

Организаторы отмечают, что показ даст молодым зрителям возможность познакомиться с картиной, посвящённой войне и партизанскому движению.