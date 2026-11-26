В Новосибирской области родители и дети могут получить психологическую помощь дистанционно — консультации проводят через мессенджер МАКС. С начала учебного года региональный сервис «Цифровой психолог» работает в обновлённом формате. За это время специалисты уже провели более 30 онлайн-встреч.

Записаться к педагогу-психологу можно через специальный сервис на портале «Госуслуги». После оформления заявки консультация проходит в МАКС. Приём ведут сотрудники центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

К специалистам можно обратиться, если у ребёнка возникли трудности с учёбой, общением со сверстниками или педагогами. Психологи также помогают родителям разобраться с вопросами воспитания и развития детей.

Кроме того, консультации доступны семьям, столкнувшимся с конфликтами, проблемами из-за вредных привычек или последствиями психологических травм.

К проекту присоединились Областной центр диагностики и консультирования, а также центр помощи детям «Магистр».