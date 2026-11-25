Болотнинский районный суд признал трёх жителей виновными в мошенничестве при оформлении займов в кредитном потребительском кооперативе. Об этом сообщили в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в соцсети «ВКонтакте».

По материалам дела, сотрудницы кооператива вносили в документы ложные сведения о заёмщиках и поручителях, а третий участник подбирал людей с плохой кредитной историей. После выдачи денег часть суммы забирали себе. Ущерб превысил 3 млн рублей.

Одного из осуждённых приговорили к двум годам колонии общего режима, двух других — к трём годам. Всех взяли под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.