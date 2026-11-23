Такой эффект связан с суперлунием — явлением, при котором полнолуние совпадает с перигеем, то есть моментом максимального сближения Луны с Землёй. Благодаря этому спутник визуально кажется немного больше и ярче привычного.

Увидеть небесное событие смогут не только новосибирцы, но и жители других регионов России. Для наблюдения не потребуется телескоп или специальное оборудование. Достаточно выбрать открытую площадку, откуда хорошо просматривается горизонт, и дождаться подходящей погоды.

Название «Бобровая Луна» имеет североамериканское происхождение. В традициях коренных народов ноябрь ассоциировался с завершением подготовки бобров к зиме: животные в это время обустраивали свои жилища и укрепляли плотины. У ноябрьского полнолуния есть и другие названия — «Морозная» и «Белая Луна», связанные с наступлением холодного времени года.