Жители Новосибирска в 2026 году стали чаще выбирать азиатские страны для зарубежных поездок. Согласно исследованию сервиса онлайн-бронирования «Островок», на этот регион приходится 23% всех путешествий за границу из города.

В числе востребованных направлений — Таиланд, Китай, Вьетнам, Южная Корея, Япония, Индонезия, Индия, Малайзия, Мальдивы и Филиппины.

Одной из причин растущего интереса к Азии аналитики называют увеличение количества авиарейсов. Так, в летнем сезоне число прямых перелётов между Россией и Китаем выросло на треть и достигло 270–285 рейсов в неделю. Кроме того, из Новосибирска открыли прямое авиасообщение с Мальдивами и Таиландом. В декабре также планируется запуск регулярных рейсов в китайский Гуанчжоу и Коломбо на Шри-Ланке.

Среди туристов наиболее популярны трёхзвёздочные отели — их выбирают 36% путешественников. Ещё 32% бронируют гостиницы категории четыре звезды.

Большинство поездок приходится на пары без детей — 55% бронирований. Около 24% составляют одиночные путешественники, а на семьи с детьми приходится 15% поездок.