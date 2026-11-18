В Новосибирской области жители стали реже приобретать туры через туристические агентства. В октябре 2026 года число таких покупок оказалось на 20% ниже, чем за аналогичный месяц прошлого года. Об этом сообщили в компании «Эвотор» в ответ на запрос редакции Сиб.фм.

В то же время финансовые показатели турагентств продемонстрировали рост. Оборот в пересчёте на одну кассу увеличился на 7%, а средняя стоимость покупки за год поднялась на 34% и составила 107 624 рубля.

По оценке аналитиков «Эвотора», это может быть связано с тем, что туристы стали выбирать более дорогие предложения. Другой возможной причиной является общее подорожание путешествий.

Исследование основано на обезличенных фискальных данных касс «Эвотор» в Новосибирской области. Количество покупок определяли по среднему числу чеков на одну кассу.