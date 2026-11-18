В Новосибирске набирает популярность мода на одежду и аксессуары из 2000-х. Жители города всё чаще обращают внимание на вещи, которые были востребованы около двух десятилетий назад. Особенно заметен интерес к этому направлению среди молодёжи.

Согласно исследованию «Авито», положительно к возвращению эстетики нулевых относятся 54% опрошенных. Среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет таких ещё больше — 68%. При этом треть участников опроса (33%) сохраняет нейтральную позицию, а 13% не разделяют увлечения ретростилем.

Как показали результаты исследования, 36% новосибирцев уже приобрели одежду или аксессуары в духе 2000-х. Ещё 41% пока только присматриваются к таким покупкам.

Наибольший спрос вызывают кроссовки и другая обувь — их выбрали 43% участников опроса. Кожаные куртки и косухи привлекают 34%, а телефоны с раскладным корпусом — 27%. Среди молодого поколения также востребованы сумки, плёночные фотоаппараты и джинсы с заниженной талией.

Покупатели готовы тратить на возвращение моды прошлого в среднем около 7 тысяч рублей. При этом 23% респондентов рассчитывают потратить не более 2 тысяч рублей, а 36% рассматривают бюджет от 2 до 5 тысяч. Ещё 7% готовы выделить на одну такую покупку свыше 20 тысяч рублей. Об этом сообщает Om1 Новосибирск со ссылкой на исследование «Авито».