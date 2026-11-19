Житель Черепанова оперативно погасил долг в 257 тысяч рублей, чтобы спасти имущество от ареста. Об этом сообщили в ГУФССП России по Новосибирской области.

Угроза изъятия четырех земельных участков, дома и двух автомобилей Honda и Toyota заставила 57-летнего мужчину закрыть 37 исполнительных производств. В эту сумму вошли налоговые задолженности, многочисленные штрафы ГИБДД за нарушения ПДД, кредитный долг и исполнительский сбор.

После того как судебный пристав запретила регистрационные действия с недвижимостью и транспортом, должник увидел ограничения в личном кабинете на Госуслугах и в течение трех дней перевел всю необходимую сумму на депозит службы. Благодаря такой оперативности арест имущества не состоялся, а все обременения были сняты сразу после поступления денег взыскателям.