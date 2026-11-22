Согласно прогнозу RusMeteo, дневная температура в течение недели будет колебаться от −4 до +3 градусов, ночная — от −6 до +2. Самыми тёплыми днями станут понедельник и вторник, когда воздух прогреется до +3 градусов. Во вторник синоптики сервиса ожидают мокрый снег, а в среду и с пятницы по воскресенье — снег.

Сервис «Яндекс Погода» также прогнозирует осадки на протяжении недели. Днём столбики термометров покажут от −5 до +4 градусов. К ночи на воскресенье похолодает до −7. Мокрый снег возможен с понедельника по среду, а также в пятницу и субботу. В последний день недели ожидается снег.

По информации WorldWeather, дневная температура составит от −4 до +2 градусов, а ночная — от −3 до +3. В начале недели возможны дожди, тогда как в среду и в выходные прогнозируются снегопады.

Таким образом, последняя неделя ноября в Новосибирске будет сопровождаться частыми осадками и перепадами температуры. Жителям города стоит учитывать погодные условия при планировании поездок и прогулок.