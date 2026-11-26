Жителям Новосибирска приготовление борща для семьи из четырех человек обходилось в среднем в 166 рублей 4 копейки по итогам третьего квартала. Несмотря на подорожание продуктов за последние три месяца, стоимость традиционного блюда в регионе остается заметно ниже общероссийского уровня. Такие данные опубликованы в рамках исследования «Индекс борща».

В среднем по России набор ингредиентов для приготовления этого блюда стоил 246 рублей 5 копеек. Самые высокие расходы зафиксировали в Петропавловске-Камчатском, где продукты для борща обходились почти в 700 рублей.

В Новосибирске динамика цен в течение года была неоднородной. В январе — марте продуктовая корзина стоила 168 рублей 82 копейки. Во втором квартале она подешевела до 155 рублей 23 копеек, однако к концу сентября стоимость вновь увеличилась — до 166 рублей 4 копеек.

При составлении рейтинга исследователи ориентируются на наиболее доступные по цене товары в магазинах. Для овощей выбирают немытые и нефасованные варианты, а при наличии продукции нового и прошлого урожая учитывают более дешевую.

Такой же подход используют при расчете стоимости курицы, сметаны и хлеба. Цены фасованных продуктов приводят к единой стоимости с учетом массы упаковки. При этом сметана должна быть натуральной, содержать не менее 15% жира и не иметь заменителей молочного жира. Для хлеба требования к сорту и разновидности не устанавливаются.