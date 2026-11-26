Новосибирск оказался на третьей строчке рейтинга российских городов по количеству чашек кофе, которые жители могут приобрести на предлагаемую работодателями зарплату. Результаты исследования представили аналитики hh.ru совместно с сетью кофеен Skuratov Coffee.

Для составления рейтинга специалисты рассчитали так называемый кофейный индекс. Они сравнили медианный уровень зарплатных предложений в разных городах со средней стоимостью стандартной порции капучино.

В Новосибирске работодатели предлагают соискателям в среднем 82,7 тысячи рублей в месяц. При этом чашка капучино обходится примерно в 310 рублей. Таким образом, на всю месячную зарплату можно было бы купить 267 порций напитка.

По этому показателю Новосибирск уступил только Москве и Казани. В столице России на средний предлагаемый доход можно приобрести 305 чашек капучино, а в Казани — 269. В то же время сибирский город опередил Санкт-Петербург, Тюмень, Омск, Самару и Нижний Новгород.

Исследователи также выяснили, какие кофейные напитки предпочитают посетители кофеен. Чаще всего заказывают капучино — на него приходится 17% покупок. Следом идут американо и латте.

Отдельное внимание аналитики уделили дополнениям к напиткам. В 37% случаев посетители берут к кофе десерт. Среди популярных вариантов оказались шоколадное печенье и вафельные трубочки со сгущенным молоком.