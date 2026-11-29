В Новосибирске за последний год стало меньше заведений, предлагающих традиционные банные услуги. При этом город по-прежнему входит в число российских миллионников с самым большим количеством таких мест. Об этом свидетельствуют данные аналитического сервиса 2ГИС за ноябрь 2026 года.

Сейчас в областном центре насчитывается 258 банных комплексов. За год их количество уменьшилось на 2,3%. По темпам сокращения Новосибирск опередил другие крупные города Сибири.

Так, в Омске работают 179 бань — на 1,6% меньше, чем годом ранее. В Красноярске количество подобных заведений составляет 204, снижение за аналогичный период достигло 1%.

Вместе с тем Новосибирск занимает третью позицию среди городов-миллионников России по числу банных заведений. Выше в рейтинге находятся Москва с 426 объектами и Санкт-Петербург, где насчитывается 350 бань.

Однако уменьшение количества традиционных бань не означает снижения интереса горожан к подобному отдыху. Напротив, по данным 2ГИС, за последний год востребованность банных услуг в Новосибирске выросла в полтора раза.

Параллельно в городе набирают популярность термальные комплексы. При этом стоимость посещения таких заведений остается примерно на одном уровне с ценами на услуги традиционных бань.