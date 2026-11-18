Кировский райсуд Новосибирска приговорил к четырем годам колонии общего режима местную жительницу Марию Барайкову, которая под видом потомственной знахарки похитила у женщины 181 тысячу рублей. Об этом сообщили в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в соцсети «ВКонтакте».

Мошенница убедила жертву передать ей 189 тысяч для проведения «обряда исцеления», после чего незаметно вытащила большую часть купюр из свертка, оставив там лишь малую сумму, и скрылась.

Суд полностью удовлетворил гражданский иск о возмещении ущерба, однако приговор еще не вступил в законную силу.