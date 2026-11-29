Для 38-летней Натальи Аненковой материнство стало исполнением давней мечты и возможностью заново открыть для себя радость детства. Вместе с мужем она воспитывает четверых детей: 16-летнего Романа, 14-летнего Ивана, девятилетнюю Татьяну и двухлетнего Леонида. Накануне Дня матери женщина поделилась историей своей семьи и рассказала, как дети изменили её взгляды на жизнь, пишет МК в Новосибирске.

По образованию Наталья — учитель начальных классов. Работать в школе она начала ещё в 19 лет. Но профессиональная реализация была не единственной её целью. Женщина давно представляла себя мамой большой семьи и мечтала о троих сыновьях.

Первыми в семье появились Роман и Иван. С их рождением привычная жизнь супругов наполнилась детскими игрушками, шумными играми и футбольными матчами во дворе.

«Долгое время я была мамой двоих мальчишек: весь наш дом был заставлен машинками, а каждое лето проходило на площадке за игрой в футбол», — вспоминает Наталья.

Неожиданное для привычного уклада, но долгожданное событие произошло на восьмую годовщину свадьбы. В семье родилась дочь Татьяна. С её появлением домашняя атмосфера заметно изменилась: вместо одних машинок и спортивного инвентаря появились куклы, красивые наряды и бантики.

Наталья признаётся, что рождение девочки принесло в семью совершенно новые эмоции. Родители с особой любовью выбирали для неё имя, надеясь, что у дочери будет много поводов для праздника. Поэтому в семье отмечают не только её сентябрьский день рождения, но и Татьянин день в январе.

Спустя несколько лет осуществилась ещё одна часть мечты многодетной мамы — родился третий сын Леонид. Сейчас младшему ребёнку два года. По словам Натальи, с его появлением в доме стало ещё больше движения, веселья и повседневных хлопот.

Однако самое необычное признание женщины связано не с количеством детей, а с тем, какое влияние они оказали на её собственное восприятие жизни.

Наталья говорит, что именно материнство позволило ей пережить счастливые моменты, которых ей самой не хватало в детстве. Вместе с детьми она впервые побывала в цирке и зоопарке, стала участницей школьных праздников и утренников, научилась радоваться, казалось бы, самым обычным событиям.

«Моё настоящее, счастливое детство началось только с рождением моих малышей. Они изменили всю мою жизнь, наполнив её глубоким смыслом и светом», — рассказывает женщина.

Теперь походы на детские мероприятия для неё — не просто родительская обязанность. Это возможность вместе с сыновьями и дочерью снова почувствовать искреннее удивление, веселиться и получать удовольствие от маленьких открытий.

При этом Наталья не идеализирует жизнь многодетной семьи. Она признаёт, что воспитание четверых детей требует немало сил, а периоды сильной усталости знакомы ей не понаслышке. Особенно непросто было, когда все дети были маленькими и повседневные заботы практически не оставляли времени на себя.

Восстанавливать эмоциональное равновесие женщине помогало творчество. Оно стало способом отвлечься от домашних дел, переключиться и вернуть внутренние силы.

Постепенно Наталья поняла, что матери не обязательно соответствовать образу идеальной хозяйки, успевать абсолютно всё и постоянно ставить собственные желания на последнее место.

Обращаясь к женщинам накануне Дня матери, она советует не бояться сложностей родительства и не сравнивать себя с другими.

«Не бойтесь трудностей и не требуйте от себя идеальности. В погоне за чистотой в доме или чужими стандартами легко упустить самое главное — мимолетные моменты, когда ваши дети ещё маленькие», — говорит Наталья.

Она также призывает мам находить время для любимых занятий, отдыха и личных интересов. По её мнению, эмоциональное состояние женщины отражается на всей семейной атмосфере, поэтому забота о себе не менее важна, чем забота о детях.

«Обязательно находите время для себя и своего любимого дела: счастливая и отдохнувшая мама — это главный залог спокойствия в семье. Разрешите себе быть ребёнком рядом со своими детьми: смейтесь, удивляйтесь, ходите на праздники и проживайте это чудесное время заново», — советует многодетная мама.

Сегодня Наталья с благодарностью смотрит на свою большую семью. Когда-то она представляла себя мамой троих мальчиков, но судьба подарила ей ещё и дочь. Теперь женщина старается ценить каждый этап взросления детей и не откладывать семейные радости на потом.

В День матери она желает всем женщинам здоровья, терпения, мудрости и поддержки родных, а также напоминает: детство проходит гораздо быстрее, чем кажется, поэтому важно успеть насладиться временем, проведённым рядом с детьми.