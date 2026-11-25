Зимой риск попасть в ДТП возрастает не только из-за снегопадов и гололёда, но и по причине технических неисправностей автомобилей. В Госавтоинспекции Новосибирской области объяснили, какие поломки особенно опасны в холодный сезон, что необходимо проверять перед поездкой и какие вещи помогут автомобилистам в случае непредвиденной ситуации. Об этом сообщает Сиб.фм.

Требования к техническому состоянию машин закреплены в постановлении правительства РФ № 1090 от 23 октября 1993 года. При этом в осенне-зимний период отдельные неисправности становятся особенно критичными.

В первую очередь инспекторы обращают внимание на тормоза, рулевое управление, осветительные приборы и стеклоочистители. Опасность также представляют неисправная печка и изношенные покрышки. В условиях короткого светового дня, плохой видимости и скользкого покрытия даже небольшая техническая проблема может привести к аварии.

Перед началом зимнего сезона автомобилистам советуют провести проверку основных узлов машины. В частности, необходимо оценить состояние аккумулятора и его клемм, проверить тормозную систему, уровень тормозной жидкости, моторного масла и антифриза. Отдельно следует убедиться, что автомобиль оснащён зимними шинами с достаточной глубиной протектора.

Не менее важна подготовка систем обогрева и очистки стёкол. Дворники должны нормально работать, бачок омывателя необходимо заполнить незамерзающей жидкостью, а обогрев зеркал и стёкол должен быть исправен. Также рекомендуется осмотреть дверные уплотнители.

Особое значение зимой имеет автомобильное освещение. В Госавтоинспекции напоминают, что неисправные фары, стоп-сигналы, поворотники и противотуманные фонари не только нарушают требования ПДД, но и затрудняют взаимодействие водителей на дороге.

Световые сигналы позволяют другим участникам движения своевременно заметить автомобиль и понять намерения водителя. Если фары работают неправильно или отрегулированы с нарушениями, машина становится менее заметной, а встречный транспорт может оказаться ослеплённым. За подобные неисправности предусмотрена административная ответственность, а эксплуатацию автомобиля могут запретить.

Ещё одна распространённая зимняя проблема — ухудшение видимости через лобовое стекло. Снег, наледь, дорожная грязь и запотевание мешают обзору. Если стеклоочистители не справляются со своей задачей, омывающая жидкость замёрзла или не работает обогрев, продолжать движение становится опасно.

Отдельно инспекторы предупредили об опасности неисправной тормозной системы. При обнаружении проблем с тормозами водитель должен прекратить движение, остановиться в безопасном месте и вызвать эвакуатор.

В ведомстве также напомнили, что согласно пункту 2.3.1 ПДД РФ перед каждым выездом автомобилист самостоятельно отвечает за проверку технического состояния транспортного средства. Перед дальней дорогой рекомендуется дополнительно пройти диагностику на станции техобслуживания.

Во время обычной эксплуатации личного легкового автомобиля технический осмотр не обязателен. Однако он необходим в предусмотренных законодательством случаях, в том числе при смене владельца и постановке машины на учёт, а также для отдельных категорий транспорта. Периодичность планового обслуживания зависит от рекомендаций производителя.

Перед поездкой водитель должен проверить уровни технических жидкостей, давление в шинах, состояние запасного колеса, исправность внешних световых приборов и звукового сигнала. Также важно убедиться в работоспособности дворников, наличии незамерзающей жидкости и достаточном заряде аккумулятора. Необходимо осмотреть место стоянки на предмет возможных утечек.

В салоне или багажнике должны находиться документы на автомобиль, аптечка, огнетушитель и знак аварийной остановки.

Среди нарушений, которые чаще всего выявляют новосибирские инспекторы, — незаконное изменение конструкции автомобилей, неисправности световых приборов и эксплуатация машин с изношенными шинами.

Кроме обязательного набора автомобилиста, зимой полезно возить с собой буксировочный трос, провода для запуска двигателя или пусковое устройство, щётку со скребком и небольшую лопату. На случай длительной остановки пригодятся тёплая одежда, перчатки, светоотражающий жилет, фонарик и зарядное устройство для телефона.

Для устранения небольших неполадок можно положить в багажник проволоку, пластиковые стяжки и скотч. А если автомобиль застрянет в снегу или грязи, выручить могут песок или специальные противоскользящие подкладки под колёса.