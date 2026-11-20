Новосибирский предприниматель оперативно погасил долги на 430 тысяч рублей, чтобы спасти свой автопарк от ареста. Об этом сообщили в ГУФССП России по региону.

Мужчина задолжал банку 205 тысяч рублей и накопил штрафы от Ространснадзора за повреждение федеральных трасс своими грузовиками еще на 200 тысяч.

После того как судебный пристав заблокировал банковские счета и запретила регистрационные действия с 15 транспортными средствами, бизнесмен осознал риск потери имущества.

В течение суток он перевел всю сумму долга и исполнительский сбор на депозит службы, чем предотвратил изъятие техники и закрыл все исполнительные производства.