Всероссийский Дед Мороз 18 ноября, в день своего рождения, рассказал о самых необычных желаниях, которые ему присылают дети и взрослые. Всего зимний волшебник получил уже около 5,2 млн писем.

Чаще всего дети просят современные гаджеты, игрушки, смартфоны и сладости. Некоторые даже прикладывают к письмам ссылки на товары в интернет-магазинах. Однако встречаются и необычные пожелания.

Например, мальчик из Новосибирска попросил волшебную палочку, с помощью которой можно выращивать клубнику зимой. Девочка из Казани мечтает о коте, способном читать стихи, а другие дети хотят подарить бабушкам и дедушкам эликсир молодости.

Взрослые же чаще обращаются к Деду Морозу с нематериальными просьбами. Они загадывают здоровье близких, мир во всём мире и возможность снова почувствовать новогоднее волшебство. Об этом зимний волшебник рассказал «МК в Новосибирске».