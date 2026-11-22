Первыми новосёлами стали две молодые обезьяны — самец и самка, прибывшие из Ташкентского зоопарка. Благодаря этому Новосибирск оказался единственным городом России, где на тот момент можно было увидеть представителей данного вида.

Для животных подготовили отдельное пространство в павильоне «Тропический мир». При создании вольера специалисты постарались максимально приблизить условия содержания к природным. В естественной среде очковые лангуры предпочитают держаться на деревьях, объединяются в небольшие группы и питаются главным образом листьями и фруктами.

У этих приматов есть и необычная биологическая особенность: их организм способен справляться с перевариванием незрелых плодов. Этому способствуют специальные бактерии, которые живут в пищеварительной системе обезьян.

Спустя четыре года после переезда в Новосибирск у пары появилось потомство. Первый детёныш родился в 2016 году. Маленькие лангуры отличаются от взрослых яркой оранжевой шерстью. По мере взросления она постепенно меняет цвет, и примерно к шести месяцам окрас становится таким же, как у родителей.

Очковые лангуры, которых также называют дымчатыми, принадлежат к семейству тонкотелых обезьян. Их естественный ареал охватывает Малайский полуостров, южные районы Мьянмы, Таиланд и соседние острова.

Название животные получили благодаря характерным светлым участкам шерсти вокруг глаз. На фоне тёмной окраски морды эти отметины выглядят как своеобразные очки, придавая приматам запоминающийся внешний вид.