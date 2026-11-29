В Новосибирске появился новый экскурсионный маршрут, позволяющий за два часа проследить, как менялся архитектурный облик города на протяжении столетия. Аудиогид включает более 20 объектов, среди которых — знаковые здания эпохи конструктивизма.

Экскурсия создана в рамках проекта «100 лет — 100 лиц». Её основная часть посвящена архитектуре 1920–1930-х годов — периоду, когда в Новосибирске активно воплощались необычные градостроительные и архитектурные идеи. Слушателям расскажут, какие решения использовали зодчие и какое значение они имели для развития города.

При этом маршрут выходит за рамки обычного знакомства с историческими постройками. В аудиозаписях раскрываются особенности городской идентичности, культурные традиции и истории известных людей, повлиявших на превращение Новосибирска в значимый культурный и административный центр Сибири.

Отдельно для аудиоэкскурсии подготовили музыкальное сопровождение. Над ним работали специалисты Новосибирской филармонии. Ещё одним дополнением стал выпущенный в этом году буклет «Столица Сибирского края».

Информацию о проекте также распространяют в городском пространстве: на улицах Новосибирска устанавливают тематические баннеры. Благодаря им познакомиться с архитектурным прошлым сибирской столицы смогут не только участники аудиопрогулки, но и другие горожане и приезжие.