На оперативном совещании Правительства Новосибирской области губернатор Андрей Травников и министр науки и инновационной политики Вадим Васильев обсудили инструменты поддержки научной сферы в 2026 году. Вадим Васильев отметил, что Новосибирская область сохраняет лидерство в национальном рейтинге научно-технологического развития субъектов Российской Федерации по оценке зрелости системы управления НТР.

Андрей Травников подчеркнул, что наука и инновации составляют важнейшую часть экономики. По его словам, выстроена эффективная система поддержки, обеспечивающая кооперацию между исследовательскими организациями, вузами и промышленными предприятиями. Перечень прикладных задач формируется на основе предложений академических институтов и университетов. Разные источники финансирования позволяют решать утвержденные задачи в течение двух лет.

Вадим Васильев доложил, что высокие показатели достигаются благодаря реализации главных инфраструктурных проектов. Ключевым событием года стало открытие 11 августа Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» с участием Президента России Владимира Путина. Уникальный синхротрон четвертого поколения класса «мегасайенс» не имеет аналогов в мире и обеспечит ученым условия для прорывных исследований.

Еще одним завершенным федеральным проектом 2026 года стало строительство второй очереди кампуса Новосибирского государственного университета. Инфраструктура вуза включает семь образовательных, научных и жилых объектов, ведется оснащение центров оборудованием. Новосибирский государственного университета вошел в пилотный проект Минобрнауки России по разработке продуктовых программ, охватывающих биотехнологии, искусственный интеллект, космическое приборостроение и профориентацию школьников.

Важным направлением остается поддержка молодых ученых. Регион вручает именные премии Правительства Новосибирской области лучшим исследователям, изобретателям и научным руководителям, выделяет стипендии аспирантам. Молодые специалисты разрабатывают программное обеспечение для СибНИА и ЦКП СКИФ, создают средства борьбы с онкологией, коронавирусом и туберкулезом, а также проектируют отечественную релейную защиту для генераторов.