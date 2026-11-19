Депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области поддержали в первом чтении проект областного бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Документ парламентариям представили заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко и министр экономического развития Светлана Шарпф.

Расходы областной казны в 2027 году составят 351,5 млрд рублей. Основные средства направят на образование, дорожную инфраструктуру, ЖКХ, социальную защиту и здравоохранение. Законопроект одобрили подавляющим большинством голосов.

Перед голосованием к парламентариям обратился Первый заместитель Председателя Государственной Думы ФС РФ, депутат от Новосибирской области Александр Жуков. Он отметил, что при формировании федерального бюджета учтены все интересы области. В частности, предусмотрены средства на выполнение социальных обязательств, обеспечение обороноспособности и технологического суверенитета страны, а также на развитие здравоохранения, науки, образования и транспортной инфраструктуры. В качестве примеров федеральной поддержки Александр Жуков назвал завершение строительства детского реабилитационного центра, реконструкцию НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина, возведение девяти школ в Новосибирске, строительство и ремонт Чуйского тракта, а также продолжение реконструкции аэропортового комплекса «Толмачёво».

Губернатор Андрей Травников акцентировал внимание на инфраструктурных и социальных направлениях. По его словам, главным приоритетом остается завершение уже начатых проектов при максимальном участии в федеральных программах. Глава области подчеркнул, что социальные обязательства являются безусловным приоритетом, и все необходимые средства на эти цели в бюджете заложены. При этом он добавил, что властям предстоит выстраивать работу с высокой точностью расчетов, чтобы гарантировать финансирование всех социальных расходов.

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив резюмировал, что у депутатов конструктивный настрой. Он заверил, что социальные обязательства не будут нарушены, а по остальным вопросам Правительство, губернатор и парламентарии совместно найдут оптимальные решения.

Предварительно второе чтение законопроекта об областном бюджете намечено на 15 декабря.