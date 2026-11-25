В Карасукском районе Новосибирской области временно прекратило работу одно из заведений общепита. Такое решение принял суд после проверки, в ходе которой специалисты обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Основанием для разбирательства стала совместная проверка районной прокуратуры и сотрудников Роспотребнадзора. Во время обследования кафе, принадлежащего местному предпринимателю, специалисты зафиксировали несоблюдение обязательных санитарных норм.

По выявленным фактам в отношении владельца заведения составили административные материалы. Их направили в Карасукский районный суд для рассмотрения.

Суд изучил результаты проверки и признал предпринимателя виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания. В качестве наказания деятельность кафе запретили на 60 суток.

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры. Кроме того, надзорное ведомство проследит за тем, чтобы предприниматель устранил все обнаруженные недостатки. Возобновить работу заведение сможет после выполнения необходимых санитарных требований.