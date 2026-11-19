Прокуратура Ордынского района Новосибирской области провела проверку после обращения жителей многоквартирного дома, пожаловавшихся на проблемы с водоотведением.

Выяснилось, что администрация рабочего поселка Ордынское длительное время не оформляла право собственности на участок канализационной сети, ведущий к многоквартирному дому. Из-за отсутствия официального владельца коммунальные сети не обслуживали и не ремонтировали.

Для устранения нарушений районный прокурор внес представление главе администрации с требованием зарегистрировать право собственности на бесхозный участок канализации.

После вмешательства прокуратуры муниципалитет оформил права на коммунальные сети. Это позволит обеспечить надлежащее обслуживание системы водоотведения и предоставление качественной услуги жителям дома.