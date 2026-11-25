В Колыванском районе Новосибирской области после столкновения двух грузовиков погиб водитель. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла 24 ноября на 81-м километре трассы К-12 «Новосибирск — Томск — Колывань». По предварительным данным, водитель КамАЗа с полуприцепом потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Shacman.

Водителя Shacman доставили в районную больницу, однако ночью 25 ноября он скончался. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.